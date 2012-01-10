惠誉称很可能调降意大利债信评级

路透伦敦1月10日电---惠誉国际评级有限公司评级主管主管David Riley周二表示,当惠誉完成对六个欧元区国家的评估後,很有可能调降意大利评级.这六个国家此前被惠誉置于负面信贷观察名单.

"有一种方法能帮助意大利,但这很难立刻实施,即消除流动性危机溢价,这主要意味着你们需要……一堵防火墙,"惠誉全球主权评级部门主管David Riley在伦敦参加一场惠誉举办的活动中对记者表示.

"目前还没出现防火墙,但这对意大利来说关系重大.这是我们将意大利置于(债信)负面观察名单的原因之一,下调意大利评级的可能性很大."(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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