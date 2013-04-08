惠誉称日本宽松举措只能为解决问题争取时间 而非灵丹妙药

(以下为评级机构惠誉4月5日发布的新闻稿摘要)

惠誉称，日本央行加大货币宽松举措可以降低公共财政面临的压力以及可望在中短期提振经济产出，从而为解决长期的结构性经济和财政问题争取更多时间。但是，不付出努力解决这些更深层次的问题，效果或许只是短暂的。

日本央行周四宣布“货币宽松举措在质和量方面都进入了新阶段”，已经推低日圆和日本公债收益率。这显示日本央行发行日圆的能力仍然是一个有力的工具，可以帮助维持主权债务成本在低位，且有可能通过货币贬值提振本国出口。日圆是全球储备货币之一。

其他主要发达经济体的经验表明，量化宽松本身不是解决经济问题的灵丹妙药。量化宽松不能无限制扩大。但中短期来看，此举可以拉低政府债务成本以及刺激整体经济活动，从而为解决其他问题争取时间。

因此，能否在中期内制定和实施可信的财政政策、进行结构性改革，以提高实质经济成长率，仍是日本及其主权评等面临的核心问题。

继1月宣布一项10万亿日元刺激计划后，日本首相安倍晋三指出，将在6月制定出政府中期财政政策纲要。我们将及时对其进行评估，这是我们对新政府财政及经济策略整体评估的组成部分。

我们2012年5月将日本评级调降到“A+”，并给予负面展望，已反映出处于高位且不断上升的政府债务比率所带来的风险。正如我们当时所言，如果日本政府在债务比率进一步上升之际，不出台新的财政政策措施来稳定公共财政，就有可能进一步调降该国评级。

日本央行购买到期期限更长的债券，并购入包括上市交易基金在内的其它资产，可能会更有效地增加对国内经济的信贷供应。但鉴于日本经济在经历了漫长的通缩时期之后持续疲软，我们不确信通胀能在未来两年能接近或持续超过2%。

我们预期日本量化宽松的一个重要渠道是通过压低汇率来增强出口竞争力。尽管日本球的伙伴国迄今为止都容忍了日圆疲势，但如果他们的态度出现变化，日本可能会面临要求其软化政策立场的压力。(完)

(编译 李爽/梁睿雪; 审校 张涛)

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