惠誉称中国资产管理市场迅速增长令竞争更加激烈

中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透上海/巴黎/伦敦6月8日 - 惠誉新公布的报告中称，中国资产管
理行业自2013年中以来迅速增长，而持续增长将使得该行业竞争更加激烈
。
2014年底时，共同基金和托管总额较上年同期增加61%，其中不包括
资产管理公司子公司的托管业务。惠誉预计将继续增长，因国内储蓄存款
规模庞大、资产迅速累积，且资产管理渗透程度相对低于发达市场。
2014年各类别资产皆呈现资金净流入，只有合格境内机构投资者(QDI
I)基金除外。货币市场基金(MMF)扩张速度快于其他类别，截至2014年底
的18个月内增长六倍至2.2万亿元人民币，受助于电子商务平台上对MMF的
零售需求推动。2014年底时，中国共同基金和MMS市场规模分别位居全球
第十和第五。
中国投资行业愈发复杂、竞争也更加激烈。政府减少管制让企业进入
市场门槛及产品资质的界限变得模糊。惠誉认为，资产管理机构以及银行
、证券公司和信托公司等其他机构间的竞争激烈，可能使资产管理机构维
持高标准的治理和透明度变得更具挑战性。
散户需求是中国共同基金市场的主要驱动力量，占市场的四分之三。
散户投资者更追求收益率，并主导股市和平衡基金，但授权投资者大多是
机构，并侧重固定收益资产。
中国自2000年代初以来已推出几项计划，逐步向境外投资者开放国内
金融市场。2014年11月启动沪港通计划，之后又采行基金互认计划，即内
地与香港基金互认的初始额度为资金进出各3,000亿元人民币，7月1日起
实施。
惠誉认为，做好最充分准备来迎接这种行业扩张的资产管理公司，是
那些在发展的同时，加强人员配备、风险控制和治理，并拥有科技资源支
持扩展、运营效率以及直销的资产管理机构。(完)
(编译 王丽鑫/李爽 审校 孙茉莉/许娜)
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