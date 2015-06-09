惠誉称中国资产管理市场迅速增长令竞争更加激烈

路透上海/巴黎/伦敦6月8日 - 惠誉新公布的报告中称，中国资产管

理行业自2013年中以来迅速增长，而持续增长将使得该行业竞争更加激烈

。

2014年底时，共同基金和托管总额较上年同期增加61%，其中不包括

资产管理公司子公司的托管业务。惠誉预计将继续增长，因国内储蓄存款

规模庞大、资产迅速累积，且资产管理渗透程度相对低于发达市场。

2014年各类别资产皆呈现资金净流入，只有合格境内机构投资者(QDI

I)基金除外。货币市场基金(MMF)扩张速度快于其他类别，截至2014年底

的18个月内增长六倍至2.2万亿元人民币，受助于电子商务平台上对MMF的

零售需求推动。2014年底时，中国共同基金和MMS市场规模分别位居全球

第十和第五。

中国投资行业愈发复杂、竞争也更加激烈。政府减少管制让企业进入

市场门槛及产品资质的界限变得模糊。惠誉认为，资产管理机构以及银行

、证券公司和信托公司等其他机构间的竞争激烈，可能使资产管理机构维

持高标准的治理和透明度变得更具挑战性。

散户需求是中国共同基金市场的主要驱动力量，占市场的四分之三。

散户投资者更追求收益率，并主导股市和平衡基金，但授权投资者大多是

机构，并侧重固定收益资产。

中国自2000年代初以来已推出几项计划，逐步向境外投资者开放国内

金融市场。2014年11月启动沪港通计划，之后又采行基金互认计划，即内

地与香港基金互认的初始额度为资金进出各3,000亿元人民币，7月1日起

实施。

惠誉认为，做好最充分准备来迎接这种行业扩张的资产管理公司，是

那些在发展的同时，加强人员配备、风险控制和治理，并拥有科技资源支

持扩展、运营效率以及直销的资产管理机构。(完)

(编译 王丽鑫/李爽 审校 孙茉莉/许娜)

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