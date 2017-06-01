专访：惠誉看好菲律宾经济 但提醒需留意过热风险

路透马尼拉5月31日 - 评级机构惠誉一位主管周三表示，菲律宾经济将维持在该区域的杰出表现，银行体系也将保持健全，但需留意可能导致经济过热的风险。

惠誉主管Elaine Koh表示，强劲的内需与投资应能带动菲律宾经济今年持续扩张，也应该有助于维持银行业获利。

“我们认为带动经济消费强劲的力道依然存在，”Koh接受路透专访时表示。

“国内投资活动继续表现良好，目前政府在基建支出方面的动议亦为驱动因素之一。”

她表示，这些因素也应该能够支撑菲国整体银行业的运营环境。

惠誉3月确认对菲律宾的投资级评级，并给予正面展望，表示菲国经济成长表现强劲而稳健。

“目前为止，信贷增长步伐似乎并未背离基本经济增长，而菲国的经济增长持续表现强健，”Koh也表示。

不过Koh表示，尽管经济过热风险似乎可控，但“有监控的必要”。(完)