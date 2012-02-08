未来有调降中国长期本币发行人违约评等可能--惠誉

路透北京2月8日电---评级机构惠誉周三警告称,未来有调降中国长期本币发行人违约评等(IDR)的可能性,因担忧中国经济放缓可能导致的信贷等问题.

惠誉亚太主权评等主管Andrew Colquhoun在一论坛後向路透做出上述表示的.

他并表示,投资带动中国经济增长,投资的资金来源於规模庞大、资本金水平薄弱的银行系统,但投资的生产效率已降低,其对中国经济放缓所致的信贷问题有担忧.

以上判断延续着惠誉早先的观点.去年4月惠誉将中国长期本币IDR展望从稳定下修至负面,确认中国长期本币IDR为"AA-".更早些时候,他们表达了对中国银行业的谨慎态度.

同一场合上,惠誉全球主权和超主权机构评级首席运营官Tony Stringer表示,他们预期不会出现欧盟解体,也不认为欧洲会有系统性重要主权国家出现违约.

至于欧洲主权债务危机对中国的影响,Stringer提到,这或降低外储中持有欧元的兴趣.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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