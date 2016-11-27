惠誉维持南非的投资级评等 但展望调降至负面

路透约翰内斯堡11月25日 - 评级机构惠誉周五确认南非的投资级评级，比垃圾级高一个级距，但将评级展望由稳定调降至负面，并警告政治风险可能损及经济成长。

虽然南非经济今年料仅成长0.5%，但其一直努力避免主权评级被调降至投资级以下，因为这样会提高其举债成本并抑制投资。

南非本财年需举债约1,650亿兰特(120亿美元)，以帮助补充预算赤字。南非财政部本月警告称，如果其评级降至投资级以下，举债成本可能提高一倍或两倍。

惠誉称，尽管企业信心受抑，投资在萎缩，但南非经济可能已开始复苏。

但惠誉指出，执政党非洲人国民大会(African National Congress)内部暗斗可能要持续至2017年12月的党内选举会议。

“惠誉认为，这将分散决策层的精力并释出不同信息，继续损害投资环境，进而影响GDP增长。”

南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)对一档广播节目表示，该国必须控制“政治杂音”，集中力量扩张经济，以避免评级被调降至垃圾级。

受惠誉评级报告影响，兰特兑美元跌0.4%。

穆迪当天也维持南非的主权评等在Baa2，比垃圾级高出两个级距，展望为负面。

“南非Baa2评级的负面展望反映了实施旨在恢复信心、鼓励投资的结构性改革所面临的风险，穆迪据这些改革作出未来数年经济增长逐步复苏以及债务企稳的预期，”穆迪在声明中称。

“如果支撑中期经济以更快速度可持续增长的基础结构性改革不到位，南非评等可能被下调。公共债务和或有负债不断增加，也将对评级造成下调压力。最后，妨碍政府实施关键结构性改革、并造成企业信心持续低迷的政治斗争也将是一个不利因素。”(完)