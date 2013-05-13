惠誉调查显示投资者预计欧元区危机将恶化

日本投资者2月抛售创纪录高位的法国债券 谨防“第三次意外”
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布的数据显示，受到法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)民意支持率上涨的打击，日本投资者2月份抛售了创纪录高位的法国债券。
路透伦敦5月13日 - 惠誉周一开展的季度调查显示，超过半数的投资者预计欧元区危机将再次恶化。
惠誉对经理人的调查显示，29%的受访者认为欧元区危机近期的缓解只是暂时的平静。另外30%的受访者称市场“非理性繁荣”并且忽视了欧元区疲弱的经济前景。调查访问的经理人管理着约8.6万亿(兆)欧元的固定收益资产。
“欧洲持续衰退且失业增加，与金融市场大涨之间存在明显分歧，”惠誉称。
“如果后者没有经济稳定和朝向银行业联盟的进展作为保障，那么市场在夏季就有重新动荡的风险，就像2012年和2011年一样。”(完)
(编译 杜明霞；; 审校 隋芬)
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