惠誉调查显示投资者预计欧元区危机将恶化

惠誉对经理人的调查显示，29%的受访者认为欧元区危机近期的缓解只是暂时的平静。另外30%的受访者称市场“非理性繁荣”并且忽视了欧元区疲弱的经济前景。调查访问的经理人管理着约8.6万亿(兆)欧元的固定收益资产。