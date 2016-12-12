惠誉确认英国及英国央行债信评级为AA 展望为负面

路透12月9日 - 惠誉确认英国长期外币及本币发行人违约评级为AA，展望为负面，并称英国退欧谈判结果的可能性很多。

“...关键的不确定性是，(英国退欧协议)是否将纳入一个过渡协议，让英国与欧盟在协商未来可能的自贸协定之前，就贸易安排提供一些稳定性，”惠誉周五声明稿称。

惠誉预计预计英国将会在明年3月底前启动里斯本条约50条，暗示英国将在两年后退出欧盟。

惠誉称，公投脱欧的结果已经造成政治、经济及制度面的不确定性加剧。

惠誉周五也确认英国央行的长期发行人违约评级为AA，与英国政府的评级一致。(完)