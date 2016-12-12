惠誉确认英国及英国央行债信评级为AA 展望为负面

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月9日 - 惠誉确认英国长期外币及本币发行人违约评级为AA，展望为负面，并称英国退欧谈判结果的可能性很多。
“...关键的不确定性是，(英国退欧协议)是否将纳入一个过渡协议，让英国与欧盟在协商未来可能的自贸协定之前，就贸易安排提供一些稳定性，”惠誉周五声明稿称。
惠誉预计预计英国将会在明年3月底前启动里斯本条约50条，暗示英国将在两年后退出欧盟。
惠誉称，公投脱欧的结果已经造成政治、经济及制度面的不确定性加剧。
惠誉周五也确认英国央行的长期发行人违约评级为AA，与英国政府的评级一致。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。