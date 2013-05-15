惠誉上调希腊评级 称财政状况好转

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透雅典5月14日 - 评级机构惠誉周二将希腊主权信用评级上调一个级距，指因该国在削减预算赤字方面有进展，且退出欧元区的风险降低。
去年希腊几乎要退出欧元区，停滞不前的改革也让其饱受诟病，但最近几个月希腊因回到正轨并推进不受欢迎的节支措施，赢得了国际金主的赞扬。
“产出下降及失业率上升的代价高昂，而经济能否复苏仍是疑问，”惠誉表示。
“尽管如此，减免债务及放宽财政目标使希腊央行经济信心指标升至三年高点，而且该国退出欧元区的风险降低。”
评级展望为稳定，惠誉在声明中将希腊评级从CCC上调至B-。去年12月标准普尔亦将希腊评级从选择性违约上调至B-，评级展望为稳定。
穆迪给予希腊的债信评级为C。三家债信评级机构给予该国的评级都深陷于垃圾等级。一些分析师对于希腊情况是否已好转仍持怀疑态度。
“事况正在好转，但是是从深渊里爬升，”Capital Economics分析师Ben May表示。
“希腊不像几个月前那样走在刀尖上了，但我不确定最糟糕的情况是否已过去，因为基本经济问题仍挥之不去。”
希腊的关键长期目标是将债务相对于国内生产总值(GDP)的比重降至可控水平，目前该比率为逾160%，国际货币基金组织(IMF)表示，在2020年前降至120%才是“可持续的”水平。
惠誉预计，今年希腊经济将温和衰退4.3%，2014年将略微复苏，大致与希腊政府和欧盟/IMF的预估相符，但惠誉警告称，明确的经济复苏仍尚难看到。
惠誉表示，尽管结构性改革已有进展，尤其是在就业市场，但仍有很大的改革阻力，而且在执行救助协议仍有很高的风险。
希腊10年期公债收益率周二跌至该国2010年接受欧盟/IMF救助以来的最低水准，希腊曾表示，最早可能将在明年上半年回归债市。
希腊在周二发售13亿欧元国库券中，借贷成本亦降至2011年4月以来最低。(完)
(编译 于春红; 审校 白云/张明钧)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。