惠誉上调希腊评级 称财政状况好转

路透雅典5月14日 - 评级机构惠誉周二将希腊主权信用评级上调一个级距，指因该国在削减预算赤字方面有进展，且退出欧元区的风险降低。

去年希腊几乎要退出欧元区，停滞不前的改革也让其饱受诟病，但最近几个月希腊因回到正轨并推进不受欢迎的节支措施，赢得了国际金主的赞扬。

“产出下降及失业率上升的代价高昂，而经济能否复苏仍是疑问，”惠誉表示。

“尽管如此，减免债务及放宽财政目标使希腊央行经济信心指标升至三年高点，而且该国退出欧元区的风险降低。”

评级展望为稳定，惠誉在声明中将希腊评级从CCC上调至B-。去年12月标准普尔亦将希腊评级从选择性违约上调至B-，评级展望为稳定。

穆迪给予希腊的债信评级为C。三家债信评级机构给予该国的评级都深陷于垃圾等级。一些分析师对于希腊情况是否已好转仍持怀疑态度。

“事况正在好转，但是是从深渊里爬升，”Capital Economics分析师Ben May表示。

“希腊不像几个月前那样走在刀尖上了，但我不确定最糟糕的情况是否已过去，因为基本经济问题仍挥之不去。”

希腊的关键长期目标是将债务相对于国内生产总值(GDP)的比重降至可控水平，目前该比率为逾160%，国际货币基金组织(IMF)表示，在2020年前降至120%才是“可持续的”水平。

惠誉预计，今年希腊经济将温和衰退4.3%，2014年将略微复苏，大致与希腊政府和欧盟/IMF的预估相符，但惠誉警告称，明确的经济复苏仍尚难看到。

惠誉表示，尽管结构性改革已有进展，尤其是在就业市场，但仍有很大的改革阻力，而且在执行救助协议仍有很高的风险。

希腊10年期公债收益率周二跌至该国2010年接受欧盟/IMF救助以来的最低水准，希腊曾表示，最早可能将在明年上半年回归债市。

希腊在周二发售13亿欧元国库券中，借贷成本亦降至2011年4月以来最低。(完)

(编译 于春红; 审校 白云/张明钧)

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