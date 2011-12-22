惠誉警告美国债务负担上升威胁其AAA级评级(更新版)

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路透纽约12月21日电---惠誉周三再次发出警告,美国债务负担不断上升,与保持其AAA评级不符,但表示在2013年前不会决定是否调降美国的信贷评级.

上月惠誉将美国评级展望从稳定下调至负面,指因超级委员会未能就至少减赤1.2万亿(兆)美元的措施达成一致.

"如果不进行支出和税制改革,那麽联邦债务将上升;这些改革将能应对随着人口老化,医疗保健和社保支出不断上升而发出的挑战."惠誉在声明中称.

"美国联邦和一般政府债务负担高企且不断攀升,与保持其AAA评级不相符,尽管其他的主权信用具有基本实力,"惠誉表示.

惠誉在新的财政预测中表示,在2016至2020年至少额外需要3.5万亿美元的减赤措施以稳定公众持有的联邦债务,这些债务占国内生产总值(GDP)的大约90%.

惠誉在调降美国评级展望至负面的时候要求,美国在2013年底之前拿出"可靠计划"解决该国不断膨胀的预算赤字,否则可能调降美国的AAA评级.

"2013年时国会和政府的主要任务是制定可靠计划以减少预算赤字并稳定联邦债务负担.如果没有这样的策略,那麽在2013年底前美国主权债信评级可能被下调,"惠誉重申.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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