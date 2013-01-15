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国际财经 | 2013年 1月 15日 星期二 18:42 BJT

惠誉警告若美国重演债务上限危机 将面临评级下调危险

路透伦敦1月15日 - 评等机构惠誉周二表示,若美国2011年债务上限危机重演,美国将有失去AAA评级的重大风险.

"要说的话,美国评级面临的压力正在升高,"惠誉主权评级负责人David Riley在惠誉主办的会议上表示.

"如果重演2011年8月的债务上限危机,我们将重新检视美国评级.美国评级有下调的重大风险,"他称.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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