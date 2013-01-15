惠誉警告若美国重演债务上限危机 将面临评级下调危险

波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
路透伦敦1月15日 - 评等机构惠誉周二表示,若美国2011年债务上限危机重演,美国将有失去AAA评级的重大风险.
"要说的话,美国评级面临的压力正在升高,"惠誉主权评级负责人David Riley在惠誉主办的会议上表示.
"如果重演2011年8月的债务上限危机,我们将重新检视美国评级.美国评级有下调的重大风险,"他称.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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路透惠灵顿4月6日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团周四宣布，出售在新西兰一个天然气田的持股，同时增持运营该天然气田合资公司的持股。此举可能是为以后撤资做准备。
路透悉尼4月6日 - 亚洲股市周四下跌而债市上涨，就在美国及早实施财政刺激措施的可能性进一步下降之际，又有迹象显示美联储今年稍晚或开始缩减资产负债表规模，这导致风险偏好降温。