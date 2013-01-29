惠誉缓和在未来数月调降美国债信评级的威胁

路透纽约1月28日 - 评级机构惠誉周一缓和在未来数月调降美国AAA债信评级的威胁,指因美国近期达成债务协议.这是关于另一场冗长预算争斗的忧虑得到缓解的最新迹象.

美国在财政方面取得的进展促使投资者重返高风险资产,为此股市近日扬升,标普500指数上周触及五年高位.

惠誉表示,国会议员目前摆脱了"近期资金危机"的干扰,眼下决策者"能够专注于重要的财政政策选项."

然而惠誉警告称,若美国决策者未能拟定一项"可靠"计划在中期内降低其庞大的赤字规模,该国仍可能面临降级的风险.该机构对中期的定义是6-12个月.

惠誉不是唯一一家仍怀有担忧的评级机构.

穆迪投资服务公司对美国Aaa评级的展望为负面.标准普尔在2011年8月华盛顿债务僵局期间将美国评级由AAA降至AA+后,也给予了负面展望.

国会上周达成一项协议,可将美国继续发债的能力延长到5月中旬,避免了触及举债上限,从而可能引发技术性违约的威胁.近期议员们传递出的信号暗示,不太可能再发生新一轮有关债务问题的辩论.

"我认为现在不会发生导致降级的情况."Potomac Research Group首席政治策略师Greg Valliere称.

"我认为在债务上限问题上激烈交锋的可能性极低.共和党已经意识到这样做对他们在政治上没有好处."

**仍有可能降评**

即将到来的财政争执仍令人担忧,其中包括国会在今年初推迟的一系列减支计划.评级机构出于对美国经济体质的担忧,仍可能调降美国评等.

尽管政府可能仍面临关门,自动减支也有可能生效,但分析师称,美国可能已避开今年最大的财政担忧.

穆迪称,由于美国评级展望为负面,其尤其希望美国债务与国内生产总值(GDP)之比下降,债务变化趋势有所改善.

惠誉表示,若华府不能利用这次喘息机会制定可靠的减债计划,今年晚些时候仍有可能对其降评.(完)

(编译 王翔琼/程琳/李爽; 审校 张涛)

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