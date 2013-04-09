惠誉警告葡萄牙宪法法庭驳回节支举措后恐有降评之虞

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透伦敦4月8日 - 评级机构惠誉周一警告，上周葡萄牙宪法法庭驳回节支举措，若是打断其财政整顿计划，其可能会将该国的债信评级降至垃圾级。
惠誉目前给予萄匍牙BB+评级，展望为负向。该公司表示，按往例负向展望最终被降评的可能性约为50%。
上周五葡萄牙宪法法庭驳回了今年预算案中九个有争议的节支举措中的四项。
惠誉表示，由“否决”所造成的不确定性，是该国整顿计划的潜在挫折，已对其主权评级造成额外的压力。
“政治上的不确定性或财政整顿不力，可能对评级带来不利的压力。国内生产总值(GDP)增长逊于预期，也可能触动不利的评级行动，”惠誉在声明稿中表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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