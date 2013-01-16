惠誉警告美国最高评级面临下调风险

* 惠誉重申美国有失去最高信用评级的风险

* 最新财政角力结果可能不佳,威胁评级

* 惠誉:西班牙可能进一步降级,爱尔兰评级可能上升

* 市场已经消化美国降级可能,中期美国公债将受益

路透伦敦/纽约1月15日 - 惠誉周二称,美国若重演2011年时有关上调债务上限的政治僵局,其AAA级别的最高评级可能面临下调的"切实风险".

美国在12月31日触及举债上限,目前正以特别措施应付债务.财政部称这些措施的资金可能在2月中旬用尽.

尽管美国府会在12月达成协议避免跌落"财政悬崖",但惠誉主权评级主管David Riley称,该国评级面临的压力在上升.

"如果重演2011年8月的债务上限危机,我们将重审美国评级.美国评级下调风险将切实存在,"Riley在该公司组织的一次会议上称.

美国总统奥巴马周一拒绝与共和党协商上调债务上限问题,称美国必须支付自己的账单.

共和党希望奥巴马能削减部分支出以控制赤字,然后才会同意再次上调债务上限.

美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克敦促美国议员上调举债上限,以避免灾难性的债务违约,并警告虽然他对美国经济持谨慎乐观看法,但经济仍然可能受到关于赤字的政治僵局的拖累.

"眼下和今年,考虑到奥巴马近期的言论,我认为即使是实现2-3万亿美元(减赤)也是极不可能的,"东方汇理银行利率策略部门全球主管David Keeble说.

决策者和信用分析师一致谈论的减持规模是在10年内削减4万亿美元.

惠誉目前对美国的评级为最高级别的AAA,但评级展望为负面.标准普尔已经在2011年8月将美国评级下调至AA+,此举似乎并未减弱美国公债对投资者的吸引力.实际上,美债在降评后走高,因投资者纷纷涌入这项避险资产.

穆迪同月将其对美国的Aaa评级展望下调为负面,并保持至今.

"如果你确信惠誉将在下个月左右调降美国评级,那么唯一的投资去向就是美国公债,也就是7-10年期券种,其将因为避险交易而表现突出,"Keeble表示.其补充称,惠誉或穆迪此刻调降美国评级将不会对世界秩序产生重大影响.

Riley称,美国并不需要实施其他一些主要发达国家那样的超强度撙节措施,因其经济成长好于其他高负债国家.

但他警告称,若2011年那样的政治僵局重演,或将损及对美国政府的信心.

"这些自身造成的危机让我们每六个月就面临一次新的最后期限,这令人担忧,"Riley说.

"经济及财政政策存在不确定性并非AAA评级国家的特征,从更实质的层面上讲,我们认为这对经济成长及复苏前景构成压力."

**欧洲命运分化**

惠誉表示,西班牙将持续面临评级调降的风险,即便该国避免请求救援;爱尔兰若敲定承担其银行业债务负担的协议,该国评级可能会回到A级别.

对于评级为BBB的西班牙,Riley称降级的风险在于该国实现减赤、进行银行业资本重组和支撑疲弱经济的能力.

惠誉主权分析师Tony Stringer表示,英国丧失AAA评级的可能性"日益增加",并警告若该国3月预算显示债务水平持续上升,可能会调降其评级.

惠誉表示,如果爱尔兰的债务可通过欧元区救助机制分担给该地区其他国家,该国评级有可能从BBB+上调至A.

对出席会议的162名投资者的调查显示,57%预计西班牙将在2013年请求援助.(完)

(编译 王翔琼; 审校 张荻)

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