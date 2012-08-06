惠誉称今年全球信贷增长将再次放缓

(以下摘译自评级机构惠誉发布的新闻稿)

路透8月3日电---评级机构惠誉在最新公布的宏观审慎风险监测报告中表示,2011年全球实质借贷增长放慢至4%,今年仍料将进一步放缓.

"惠誉预期,全球银行业实质信贷将仅成长3%.尽管如此,少数新兴市场在信贷成长迅速的同时,也面临资产价格上涨的状况,这与此前产生的泡沫有关,"惠誉主权部门资深主管Richard Fox表示.

去年实质信贷增长4%,今年料为3%,均远低於会再次引发有关过度借贷忧虑的水平.借贷迅速增长的现象仅限於一些新兴市场,惠誉在报告中将其中部分国家列入宏观审慎风险较高的类别.

发达市场信贷增长仍然停滞,而所有新兴区域的信贷成长料将放缓,尽管部分较大经济体的名义借贷迅速增加.

2010年信贷增速恢复到5%的水平未能延续.在大部分新兴市场中,预计亚洲信贷增长最快,达9%,但这个水平也低於2011年的11%.拉美地区信贷增长料将大幅放慢,今年增幅料将减半至5%.在拉美主要经济体中,料将只有巴西2012年信贷增长会逆势提速.

中东及非洲信贷增长料将放缓至5%左右,但一些波斯湾地区国家信贷增长或将提速.欧洲新兴经济体信贷增长料将是新兴市场中最慢,今年实质增长料仅勉强达到3%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。