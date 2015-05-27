“战绳”走俏美国健身房 成健身利器

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透纽约5月25日（记者 Dorene Intenicola） - “战绳”（Battle rope）又粗又长，感觉能把一艘船拖上岸，它如今已成为健身房想艰苦锻炼人士的健身利器，而且还好玩有意思。
“战绳”可抽、可甩、可拖，还可连续敲打，长期以来一直被用于足球等体育项目的训练。但健身专家称，作为一种有效的日常锻炼活动，“战绳”如今已成为健身房的主流锻炼项目。
“有点像上半身运动，”美国运动协会（ACE）发言人罗斯（Jonathan Ross）说。“不仅能用到不同的肌肉，还能以不同的方式锻炼肌肉。”
罗斯称“战绳”锻炼可放松身心。罗斯在华盛顿特区从事培训师工作，是《Abs Revealed》一书的作者。
“战绳”锻炼还是一种可燃烧卡路里的有氧运动。
《力量与训练研究杂志》（JSCR）4月刊发布的研究报告显示，10分钟的“战绳”锻炼可令心率加速，同时能消耗足够的能量，从而促进心血管呼吸系统的健康。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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