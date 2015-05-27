“战绳”走俏美国健身房 成健身利器

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Dorene Intenicola
路透纽约5月25日 - “战绳”（Battle rope）又粗又长，感觉能把一艘船拖上岸，它如今已成为健身房想艰苦锻炼人士的健身利器，而且还好玩有意思。
“战绳”可抽、可甩、可拖，还可连续敲打，长期以来一直被用于足球等体育项目的训练。但健身专家称，作为一种有效的日常锻炼活动，“战绳”如今已成为健身房的主流锻炼项目。
“有点像上半身运动，”美国运动协会（ACE）发言人罗斯（Jonathan Ross）说。“不仅能用到不同的肌肉，还能以不同的方式锻炼肌肉。”
罗斯称“战绳”锻炼可放松身心。罗斯在华盛顿特区从事培训师工作，是《Abs Revealed》一书的作者。
“战绳”锻炼还是一种可燃烧卡路里的有氧运动。
《力量与训练研究杂志》（JSCR）4月刊发布的研究报告显示，10分钟的“战绳”锻炼可令心率加速，同时能消耗足够的能量，从而促进心血管呼吸系统的健康。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。