运动可使身体排毒？健康专家不以为然

路透纽约12月17日（记者 Dorene Internicola） - “排毒”一词是健身圈的流行语，流行程度堪比哑铃。

瑜伽老师常说扭转有助排毒，健美操教练会说出汗排毒，而节食排毒则是减肥人士的口头禅，但健康专家对这些说法却持怀疑态度。

“如果开始谈论运动排毒，不会有科学数据，”哈弗医学院女性运动医学专业负责人马茨金Elizabeth Matzkin说。“人体本身就具有清除多余物质的机能。”

同样的道理亦适用于节食。

“对于一周只能喝果汁或水这种清理毒素的说法，并没有充分的科学数据予以支持，”她说道。

她还补充说，运动十分重要，能让身体发挥正常机能，而肾脏和结肠可以排毒。但运动在这一过程中发挥的作用仍不清楚。

合理饮食、多喝水再加上运动这样健康的生活方式，对身体排毒十分重要，可使人体正常运转。

波士顿注册营养师、美国运动医学学会会员克拉克（Nancy Clark）称，人体通常能够通过肝脏和肾脏进行排毒，出汗并不会排毒。

“出汗不会排毒，”她解释道。“如果突然进行节食，可能导致毒素被释放，然后身体会处理这些毒素。人体排汗时流失的是钠。”

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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