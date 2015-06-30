虚拟现实技术或将颠覆传统健身行业

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约6月29日 - 据健身专家们称，虚拟现实技术正在渗进团体健身课程和私人教练课程，且随着技术进步，身临其境之感将更加真切。

虚拟现实技术可以让一名在明尼苏达州的室内自行车手感觉置身于迈阿密的海滩，也可以让一名新手参加在别处提前录制好的3D运动课程。

“我们对虚拟健身的投入已增加了一倍，”全球特许经营公司随时健身俱乐部（Anytime Fitness）公司编程负责人Shannon Fable表示。“这种电子方法可以提供可靠及可负担的团体健身课程。”

据国际健康运动联合会（IHRSA），通过在屏幕上放映教练和课堂的虚拟运动课程已经引入到了全球3,000家左右的俱乐部。

“我们预想随着虚拟现实头盔变得越来越轻，技术越来越进步，你将能够在家上尊巴舞课程，”尊巴健身（Zumba Fitness）首席执行官Alberto Perlman表示。

虚拟现实内容企业YouVisit联合创始人Endri Tolka表示，“现在你的大脑（通过头盔）与现实世界连接还比较困难，但明年开始这种体验将会更加普遍。”

Tolka认为虚拟现实技术将彻底变革健身业。（完）