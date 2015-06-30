虚拟现实技术或将颠覆传统健身行业

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约6月29日 - 据健身专家们称，虚拟现实技术正在渗进团体健身课程和私人教练课程，且随着技术进步，身临其境之感将更加真切。
虚拟现实技术可以让一名在明尼苏达州的室内自行车手感觉置身于迈阿密的海滩，也可以让一名新手参加在别处提前录制好的3D运动课程。
“我们对虚拟健身的投入已增加了一倍，”全球特许经营公司随时健身俱乐部（Anytime Fitness）公司编程负责人Shannon Fable表示。“这种电子方法可以提供可靠及可负担的团体健身课程。”
据国际健康运动联合会（IHRSA），通过在屏幕上放映教练和课堂的虚拟运动课程已经引入到了全球3,000家左右的俱乐部。
“我们预想随着虚拟现实头盔变得越来越轻，技术越来越进步，你将能够在家上尊巴舞课程，”尊巴健身（Zumba Fitness）首席执行官Alberto Perlman表示。
虚拟现实内容企业YouVisit联合创始人Endri Tolka表示，“现在你的大脑（通过头盔）与现实世界连接还比较困难，但明年开始这种体验将会更加普遍。”
Tolka认为虚拟现实技术将彻底变革健身业。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。