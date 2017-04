走路是健身运动中的“明星”--专家

路透纽约9月29日(记者 Dorene Internicola) - 走路或许永远都不会像全面健身那么时尚、像泥地奔跑那么性感或者像铁人三项那么容易提升自信,但对于强调每日运动锻炼和积极生活方式的健身专家而言,走路简直就是一个“超级明星”。

对于作家兼科学家Katy Bowman而言,走路像吃饭一样是一种生理需求。她在她的书中《移动DNA:透过自然运动恢复健康》(Move Your DNA:Restore Your Health Through Natural Movement)强调,身体需要运动营养就像需要饮食营养一样。

Bowman表示:“走路就像是一种超级食物,是人类的一种典型运动。动起来比锻炼更容易。”

研究人员表示,新兴的证据显示,相较单纯的身体运动,身体的动静结合或许对于慢性病风险更为重要。

Bowman表示:“主动型久坐不动是指那些每天运动一小时但一天中剩余时间静坐的人。你不能用一小时的锻炼抵消10小时的静止。”

但哥伦比亚大学运动科学教授Garber表示,研究显示,即使是一场运动也会导致有益的生理效应。(完)

编译:靳怡雯 发稿:王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。