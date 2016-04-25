独家：塞舌尔称正协助国际社会对马来西亚一马发展的调查

路透塞舌尔维多利亚4月24日 - 塞舌尔的金融情报部门(Financial Intelligence Unit, FIU)表示，该国正协助国际社会对陷入困境的马来西亚国有基金一马发展(1Malaysia Development Berhad，1MDB)的调查。

一马发展涉足的交易是美国、新加坡、瑞士、卢森堡和沙特阿拉伯等国进行的腐败和洗钱调查的重点。一马发展目前有110亿美元债务。

“FIU一直在协助国际社会对一马发展相关指控进行的调查，”FIU在通过电邮向路透发送的声明中称。

“与在塞舌尔注册的离岸实体和其他事项相关的详细信息已转给调查国家的相关部门，”声明称。

该声明由塞舌尔总统办公室代表FIU发给路透。

FIU并未指明调查涉及的任何实体的名称。塞舌尔金融服务局(Financial Services Authority)表示，对在塞舌尔注册的公司进行的调查不会提供关于股东或公司董事的信息。

马来西亚议会进行的一项调查发现，一马发展42亿美元资金下落不明，或者进入了外国银行账户，而这些账户的所有者无法查明。

调查称，约7亿美元在未获董事会批准的情况下被转到日内瓦私人银行RBS Coutts一个名为Good Star Ltd的账户下。调查报告称，不能确定Good Star账户的所有者是谁。RBS Coutts拒绝置评。(完)