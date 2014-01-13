五家新股称根据证监会最新措施暂缓IPO进程

路透上海1月13日 -继上周五中国江苏奥赛康药业IPO(首次公开发行)突然紧急叫停后，五家深交所新股周一公告称，根据证监会最新的加强新股发行监管的措施的精神，暂缓新股发行或推迟刊登发行公告，此前预计的发行时间表也将调整。

五家公司分别为创业板的汇金股份、东方网力、绿盟科技、恒华科技及中小板的慈铭体检；按原计划，这五家公司今日应刊登发行公告，确定发行价和新老股份发行数量，举行网上路演，并在明日进行网上申购。

证监会周日晚间发布的最新监管措施称，将对询价、路演过程进行抽查，发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的，中止其发行。

上海证券报周一并报道称，其他尚未刊登发行公告的新股，可能也将视各自情况，调整发行时间安排。

上周五江苏奥赛康药业IPO在网上申购当日突然紧急叫停。究其原因，老股转让规模过大，以及新股“三高”（高股价，高市盈率，高超募资）问题再现，均对监管层正在推进的新股市场化改革提出挑战。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

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