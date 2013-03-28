五星运动拒绝支持组建联合政府 意大利政治僵局依然未解

路透罗马3月27日 - 意大利中左联盟领导人博萨尼周三与其他党派领袖进行了会谈，结果五星运动领导人格利罗拒绝与其联合组阁，使组建联合政府的希望极其渺茫。

博萨尼表示将于周四向总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)汇报会议情况，他还呼吁所有党派“肩负起自己的责任”，让政府建立起来。

意大利2月选举导致国内政治陷入僵局，若各党派不达成协议，可能得重新选举，加剧了欧元区的不确定性。

但其他党派并无合作迹象，贝鲁斯柯尼领导的自由人民党(PDL)称博萨尼不断寻求五星运动的支持，把自己逼上了“死胡同”。

五星运动回绝博萨尼也在意料之中，因五星运动一直表示不会支持其认为是意大利社会和经济危机罪魁祸首的政党。(完)

(编译 程琳; 审校 郑茵)

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