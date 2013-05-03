明年五大国有商业银行或出现405亿元资本缺口--央行副行长

* 明年五大国有商业银行或现资本缺口

* 未来十年中国应完成利率和汇率市场化改革

* 对于影子银行的潜在风险要保持高度警惕和有效监管

* 亟须建立并完善由一行三会与财政部门组成的监管协调机制

* 建立可持续的市场化的城镇化融资机制必须鼓励发行市政债

路透北京5月3日 - 中国人民银行副行长刘士余日前发文称，如果五家国有大型商业银行保持现有的增长水平和内源融资比例，据测算，明年将首次出现资本缺口405亿元人民币，2017年资本缺口累计将达到1.66万亿元。

他在最新一期《中国经济周刊》上发表署名文章表示，利率和汇率市场化改革目前已取得重大进展。如果未来10年国际国内不发生类似本轮金融危机的异常情况，中国政府将从实体经济发展、深化金融机构自主经营改革和完善宏观调控出发，完成这两项重大金融改革。

“要把中国金融体制改革推到一个更高的阶段，需要进一步完善金融机构的公司治理。现阶段四大国有银行国家持股比例还是太高，金融机构的公司治理还远远没有达到真正的公司治理的境界。”文章称。

近五年来，中国商业银行资产规模年平均增长率达20%，资本消耗年平均增长则高达25.8%，商业银行通过外源性融资方式补充资本约1.33万亿元。

刘士余表示，如果五大国有商业银行利润在现有水平上下降30%，则资本缺口在2014年达3,836亿元，在2017年则累计达2.82万亿元。

而目前“影子银行”提供的资金基本还是在实体经济当中，如果影子银行资金进入房地产，落后产能，或者一些资质状况不佳的地方政府融资平台，可能会产生比较大的风险。

“同时其游离于金融监管之外，一些交叉性金融产品容易滋生跨市场的风险传递，因此在鼓励金融业务多元化的同时，对于‘影子银行’体系的潜在风险要保持高度警惕和有效监管。”他表示。

同时在现行“分业经营、分业监管”的格局下，亟须建立并完善对影子银行监测责任明确、由一行三会与财政部门组成的监管协调机制。

**债券市场将发挥更大作用**

文章表示，未来中国债券市场将在资源配置方面发挥更大的作用，债券市场容量将有进一步提升的空间,同时金融产品创新将引领债券市场快速发展,尤其是市政债、资产证券化和结构性产品(如CDS)等。

而城镇化是中国当前和今后一个时期经济发展最大的内需潜力，也是推动经济转型和深化改革的重要抓手。

“建立可持续的市场化的城镇化融资机制，必须鼓励以城镇化建设未来收益为支撑发行市政债。”刘士余称。

他表示，大力发展以真实出售和破产隔离为特征的信贷资产证券化，可以解决银行资本补充压力。发展结构简单、信息透明的基础性信用衍生产品CDS，有利于完善市场信用风险分担机制，为参与主体提供市场化手段转移和对冲信用风险的管理工具。

此外，中国要完善服务重点不同、竞争性的、多层次的银行体系，给小微企业提供更好的金融服务，就应积极发展社区银行、小银行。而要防止道德风险，必须建立优胜劣汰的市场退出机制。因为小机构在发展过程中难免存在质量良莠不齐的情况，如果风险处置机制和监管力量不到位，可能会形成新的风险隐患。

“这就需要配合出台存款保险制度，对不同经营质量的金融机构实行差别费率。”文章称。

刘士余并表示，在未来金融改革中，稳步推进人民币资本项目可兑换仍是中国金融改革的重要内容。同时，人民币在贸易和投资等方面的跨境使用会越来越广，也需要进一步推动便利于降低人民币跨境使用的成本和风险的改革。

目前，根据国际货币基金组织划分的7大类共40项资本项目交易，中国实现可兑换、部分可兑换的项目共计30项，占全部交易项目的75%。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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