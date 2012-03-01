金融机构固定收益部门多预期中国3月存准率不变

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月1日电---第三期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,大多数受访金融机构对中国利率和准备金率近期调降不寄厚望,但他们依然看多3月债市,因受流动性紧张状况缓解和通胀数据下行等因素支撑.
近七成半受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将在3月维持金融机构存款准备金率不变.其中,受访证券公司持此观点的占比高达近九成.不过,有超过七成受访机构认为,在未来三个月里,准备金率将再降一次.
中国央行此前於上周五(2月24日)下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.这与受访金融机构在第二期展望中的预期一致.
尽管存准率3月下调预期不强,但受访机构依然看多3月债市,因公开市场到期资金环比大增等支持流动性宽松,及对通胀数据存在明显下行预期等.其中,10年期国债收益率3月末估值的机构预测均值,较2月末降5个基点(bp)至3.48%.
此外,和前两期展望调查一样,机构对中国出台降息举措仍较谨慎.中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至五个月高点,欧美等外围市场环境趋於平稳,以及国际油价大涨带来未来通胀的不确定性等,也支持上述判断.
调查结果显示,所有受访机构一致认为,中国央行不会在3月调降一年期存款基准利率(目前为3.50%).不过,有近二成机构预期,未来三个月该利率会下调一次至3.25%,低於2月时近三成的比例.
第三期展望调查共有27家机构参与,较上次增加三家,且皆来自银行,从而使得银行类参与机构增至15家.参与银行包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家;而保险类和基金类参与机构也还是三家,分别是人寿资产、国泰人寿和中银基金.
汤森路透於2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
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