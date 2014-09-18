中国1-8月交通固定资产投资同比增13.7%--交通部

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月18日 - 据中国交通运输部新闻发言人李扬表示，今年1-8月，交通固定资产投资增速明显加快，完成铁路、公路、水路固定资产投资13,637亿元人民币，同比增长13.7%，延续了近几个月来的持续加快态势。
中证网周四援引李扬的话称，预计今年第三季度，交通运输固定资产投资将保持快速增长，交通运输将保持基本平稳增长。
报导称，今年1-8月，中国铁路（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）完成投资3,702亿元，同比增长18.2%；增速较1-7月加快5.3个百分点。公路建设完成投资8,993亿元，增长14.2%，加快3.2%；水运建设完成投资860亿元，下降2.4%，降幅较1-7月份收窄1.1个百分点。
李扬表示，1-8月份，铁路、公路、水路累计完成货运量275.5亿吨，增长7.5%；其中，铁路货物发送量下降2.2%。公路、水路货运量分别增长9.0%和6.4%；港口货物吞吐量完成73.8亿吨，增长4.7%，增速较去年同期放慢6.1%，其中内、外贸货物吞吐量分别增长3.5%和7.3%，较去年同期分别放慢7.8%和2.6个百分点。
货运、港口生产均有不同程度回升。8月份，铁路、公路、水路完成货运量38亿吨，同比增长8.0%；规模以上港口完成货物吞吐量9.5亿吨，同比增长4.5%，增速较上月回升2.7个百分点。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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