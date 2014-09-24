国务院： 完善固定资产加速折旧政策 进一步开放快递市场

路透北京9月24日 - 中国国务院常务会议周三称，完善固定资产加速折旧政策，支持中小企业创业创新，确定企业今年新购进用于研发的仪器、设备，单位价值不超100万元人民币，允许一次性计入当期成本费用在税前扣除等；国务院并决定进一步开放国内快递市场。

中国政府网引述会议内容指出，完善现行固定资产加速折旧政策，通过减轻税负，加快企业设备更新、科技研发创新，扩大制造业投资，促进大众创业，对于传统产业“破茧化蝶”，增强经济发展后劲和活力，实现提质增效升级和持续稳定增长具有重要意义。

会议确定，所有行业企业2014年1月1日后新购进用于研发的仪器、设备，单位价值超过100万元的，可按60%比例缩短折旧年限，或采取双倍余额递减等方法加速折旧；对所有行业企业持有的单位价值不超5,000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在税前扣除。

此外，生物药品制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等行业企业，今年1月1日后新购进的固定资产，允许按规定年限的60%缩短折旧年限，或采取双倍余额递减等加速折旧方法，促进扩大高技术产品进口。根据实施情况，适时扩大政策适用的行业范围。

国务院常务会议并决定，全面开放国内包裹快递市场，对符合许可条件的外资快递企业，按核定业务范围和经营地域发放经营许可。

会议强调，要完善经营许可程序，加强资质审核，简化手续，提高效率；推进快递与电子商务、制造业联动发展，与综合交通运输体系顺畅对接，支持解决城市快递车辆通行难等问题；并鼓励快递企业兼并重组，完善和落实重组备案、外资并购审查等制度。(完)

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(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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