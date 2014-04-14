《热点透视》全面性资产涨势已显疲态 暴露分散配置矛盾难题

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
Reuters4月14日 - (本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 蔡美珍
路透伦敦4月11日 -全面性追逐收益的现象，造成许多资产类型走势更加一致。但若投资人希望资产组合布局更能抵御动荡冲击，这便成了一大问题。
这是金融危机之后形成的另一种模式。在金融危机时，投资人基本上以二分法看待所有资产类型：追逐风险型及避开风险型。有好几年的时间，对于各种不同投资工具的精密分析，变得几乎无关紧要。之后，在央行大量流动性挹注及经济复苏带动下，不同金融市场之间及各自市场内部才又重新出现更多样化的走势。
不过近来又有另一种新的简化现象形成主流：全力追逐更高收益。由于短期避险资产的投资报酬预期极低，这种现象是很自然的反应，但也造成许多资产价格同步波动。
举例来说，根据法国兴业银行的资产，信贷产品、新兴市场公债、及高评等发达国家公债之间的平均连动系数目前为0.38。虽然这远低于完全同步连动的系数值1，但已经是至少10年来的最高值，比一年多前高出一倍以上。此外，法国兴业也指出，发达国家股市及公债价格现在变得同步上扬，而不是原本应该有的走向相反。
只要金融市场持续上涨，不同资产走势相同就不成问题。然而，如果一名资产管理人认为股市目前显得特别超涨，或是担心债市或许会受到美国升息预期的打击，这种模式就成为一项挑战。如果这两种资产可能同时下挫，削减股票部位，改买更多债券--或是相反操作，是无法真正达到分散配置的效果。
投资人大可以将分散范围进一步扩大，切入房地产等另类资产。但这种隔离作法是有代价的。这些流动性较差的资产，未必总是能够轻松地以理想价格出脱。
想选出一种能够安渡剧烈波动及反覆循环的资产组合，从来就不是件容易的事。过去一年全面性的资产涨势，让这个任务变得更艰巨了。(完)
(译文审校 李爽)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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