闪崩事件关键证据提供者料获数百万美元破案奖金

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿/纽约4月22日 - 一名自称引导美国政府向引发闪崩事件的交易员萨劳(Navinder Singh
Sarao)起诉的匿名告密者，可望依据美国联邦告密奖励计划获得数以百万美元计的奖金。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的告密者计划，则是在政府取得100万美元或以上的罚款时，奖励给告密者罚款总额的10-30%。
告密者所提供的资料，必须成为政府起诉的关键，才有获得奖励的资格。
若真的发放奖金，则其金额将根据实际收到的资金计算，当中包括取回不法所得、利息、罚款、还有从其他潜在被告那里收回的资金等等。
CFTC在对萨劳的起诉书中指出，相关交易让他赚取了4,000万美元；这份起诉书于周二公开，当中包含诈欺及操纵市场的刑事指控。
政府追诉的金额可能超过4,000万美元。CFTC对萨劳开出的民事求偿金额为其获利的三倍、亦即1.2亿美元，另外还要追回不法所得。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。