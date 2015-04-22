分析：“闪崩事件”诉讼案考验检方打击操纵市场行为能耐

路透纽约4月21日 - 美国检方指控一名高频交易员协助引发2010年“闪崩事件(flashcrash)”，多位律师周二指出，这将考验检察官在重大操纵市场案件中胜诉的能力，或许会使其他交易员开始担心自己会不会是下一个整肃对象。

美国检方起诉36岁的萨劳(Navinder Singh Sarao)，多位接受路透专访的证券法律师的反应都是大感震惊，因为针对操纵市场提起刑事诉讼的案例极为罕见。

萨劳在美国芝加哥地方法院以诈欺及人为操纵罪名遭到起诉后，于英国被捕。相关当局指出，萨劳在英国自家住宅里，运用“分层(layering)”及“电子欺骗(spoofing)”等手段进行交易。交易员利用这类策略下单，制造需求假象，然后在执行前取消下单。

美国司法部表示，正在请求引渡萨劳。周二萨劳在伦敦郊区豪恩斯洛的住所无人应声。英国警方表示，他周三将在伦敦出庭。美国商品期货交易委员会(CFTC)提出了相关的民事指控。

律师表示，尽管监管者频繁就市场操纵问题提起民事诉讼，但刑事立案要困难得多。检方需要证明交易员蓄意人为影响价格，而不是按常理进行交易，而且需要获得陪审团的一致支持才能打赢官司。

律师还称，为了证明萨劳有操纵市场的意图，检方可能得从以往的交易模式入手，以此证明萨劳从未打算履行其交易单；或者他们可以利用电子邮件等文档证据。

耶鲁法学院教授Jonathan Macey表示，检方决定起诉萨劳，表明他们认为能够满足本案提出的较高要求。他说，“最令人惊讶的是，这是刑事指控。”

这是美国监管者首次指控市场操纵行为与这次闪崩有关。当时道琼工业指数急挫1,000点以上，在收盘前有所回升。

上述证券法律师在接受专访时都认为，对于萨劳下单的序列和类型，美国检方显然有非常详细的指控内容，这或许暗示检方握有强力证据。

但律师也表示，如果萨劳不认罪，他可以有好几种辩护路线，最基本的就是他的意图。

“他提出的辩护应该会是说，在大宗商品市场，他有权持有裸卖空仓位，政府不能证明他有犯罪意图，因为在部分市场裸卖空是被允许，”前美国证券交易委员会(SEC)执法律师、目前在私人部门从业的Jacob Frenkel说。

裸卖空是指投资者在没有事先借入或不能确保能够借入证券的情况下，直接做空该证券。

杜克大学的法律教授James Cox表示，萨劳的辩护“可能是技术性的，设法让他的下单纪录背景显得比较无害。”但他也称，“这可能性很低。”

在另一起罕见的操纵案例中，辩护律师对证劵法的一条规定进行了抨击。进行过高频交易的大宗商品交易商Michael Coscia的律师从10月就开始提起上诉，称对“电子欺骗”的指控过于含糊。

不过在上周，一位联邦法官驳回他们的请求，搁置了起诉书。审判日期还没有确定。Coscia的律师周二没有回复要求置评的电话。

证券律师称，萨劳案例作为一个典型，或具有更广泛意义。他们称，很多高频交易商在执行前都取消了其中的很多下单。

哥伦比亚法学院教授John Coffee说道：“诉状指利用频繁取消订单，是有意欺骗市场和拉低价格。对于那些曾取消过大笔下单的高频交易商而言，这可能在他们中间引发一些焦虑。”

至于取消了多少笔交易会引起当局关注时，Coffee说道：“这恐怕将是难以界定的。”(完)

(编译 蔡美珍/张涛/汪红英/孙茉莉; 审校 高琦/许娜/蔡美珍)

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