《分析》逮捕美股闪崩嫌犯姗姗来迟，恐预示未来纠举不当行为大不易

**CME监管存在冲突**

批评者称，此案也使人质疑交易所到底扮演了什么角色。Typhon Capital Management执行长James Koutoulas表示，CME在监管高频交易员时存在“严重冲突”，因为交易量越大他们就越赚钱。

CME等自律监管机构与联邦监管部门CFTC之间的分歧则是另一个比较复杂的问题。11月时，CFTC向CME表示，应该更加关注对电子欺诈的鉴别，此前一项机构审查发现，CME内部程序鉴别出的纽约商业期货交易所(NYMEX)和纽约商品期货交易所(COMEX)案件不多。CME当时回应道，自己有明确的欺诈起诉记录。

随着案件审理在未来几个月逐步深入，许多这样的问题将会被再度提出。

“现在有很多疑问，”对冲基金NuWave Investment Management的分析师Troy Buckner称，“考虑到花了五年时间才准备采取监管行动，我认为仍有很多问题需要回答。”(完) (编译 王丽鑫/孙茉莉/杜明霞/许娜；审校 蔡美珍/于春红/艾茂林/高琦)