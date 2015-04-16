新加坡伟创力洽购阿尔卡特-朗讯旗下部分中国业务--消息

路透上海4月15日 - 两位消息人士对路透表示，新加坡电子代工厂商伟创力(FLEX.O)正在进行深入谈判，以收购阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.PA旗下部分中国业务。

上述消息人士称，伟创力计划收购阿尔卡特-朗讯上海贝尔股份有限公司旗下的制造部门。上海贝尔是阿尔卡特-朗讯旗下最大合资公司。该制造业务部门雇员约有1,000人，是合资公司的一部分。

电讯设备行业成长前景缓慢，且中国低成本同业带来压力，阿尔卡特-朗讯和芬兰诺基亚等生产商一直处境艰难。

周三，诺基亚NOK1V.HE以全股票的方式收购阿尔卡特-朗讯，对后者的估值为156亿欧元(165.8亿美元)。

阿尔卡特-朗讯和诺基亚希望两家公司合并后进行精简，力争到2019年底运营成本削减9亿欧元。

这两名消息人士未透露上海贝尔旗下制造部门相关交易的价值。他们表示，价格仍在协商之中，将取决于最终交易内容。

消息人士拒绝具名，因交易尚未公开。

伟创力没有立即发表评论。其客户包括微软(MSFT.O)、谷歌(GOOGL.O)和西门子(SIEGn.DE)。

阿尔卡特-朗讯及其上海合资公司拒绝评论。

诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)表示，他和阿尔卡特-朗讯首席执行官Michel Combes近期将会晤各自的中国伙伴，讨论旗下中国部门的未来。

诺基亚高层拒绝对伟创力交易置评。

据阿尔卡特-朗讯的2014年年报，上海贝尔是其与中国政府建立的合资企业，它持有50%左右股权。(完)

(编译 李爽/张涛；审校 戴素萍/于春红)

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