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时事要闻 | 2015年 4月 17日 星期五 10:33 BJT

印尼一航班因怀疑炸弹威胁紧急迫降 经检查未发现可疑物

路透雅加达4月17日 - 印尼交通部发言人J.A. Barata周五表示，该国Batik Air航空公司一架飞机在南苏拉威西省望加锡紧急迫降，因怀疑有炸弹威胁。

该发言人称，警方一个炸弹拆除小组前往机场对飞机进行检查。

随后机场方面表示，拆弹小组未发现可疑物品。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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