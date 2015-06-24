阿里影业与派拉蒙影业联手 投资推广《碟中谍5》

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透上海6月24日 - 阿里影业(1060.HK)首次投资好莱坞电影，并与派拉蒙影业联手在中国推广《碟中谍5：神秘国度》。
阿里巴巴(BABA.N)旗下的阿里影业周三发布声明称，将与维亚康姆(VIAB.O)旗下的派拉蒙影业就《碟中谍5》在华网上售票、推广和相关产品销售进行合作。声明没有提及合作金额。
派拉蒙影业的网站显示，由汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍5》将于7月31日上映。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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