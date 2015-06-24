阿里影业与派拉蒙影业联手 投资推广《碟中谍5》

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海6月24日 - 阿里影业 首次投资好莱坞电影，并与派拉蒙影业联手在中国推广《碟中谍5：神秘国度》。

阿里巴巴 旗下的阿里影业周三发布声明称，将与维亚康姆 旗下的派拉蒙影业就《碟中谍5》在华网上售票、推广和相关产品销售进行合作。声明没有提及合作金额。

派拉蒙影业的网站显示，由汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍5》将于7月31日上映。（完）