阿里影业与派拉蒙影业联手 投资推广《碟中谍5》

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海6月24日 - 阿里影业 首次投资好莱坞电影，并与派拉蒙影业联手在中国推广《碟中谍5：神秘国度》。
阿里巴巴 旗下的阿里影业周三发布声明称，将与维亚康姆 旗下的派拉蒙影业就《碟中谍5》在华网上售票、推广和相关产品销售进行合作。声明没有提及合作金额。
派拉蒙影业的网站显示，由汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍5》将于7月31日上映。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”