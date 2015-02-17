今年奥斯卡最佳动画长片奖悬念大

路透洛杉矶2月16日（记者 Piya Sinha-Roy） - 今年的奥斯卡各大奖项的角逐中，最佳动画长片奖可能悬念最大，因为呼声很高的影片意外未获提名，获得提名的五部影片涉及龙、怪物、机器人和神话生物等元素。

获得提名的五部影片分别为迪士尼(DIS.N)的《超能陆战队》、梦工厂DWA.O的《驯龙高手2》、Laika Studios的《盒子怪》、吉卜力工作室的《辉夜姬物语》和Cartoon Saloon的《海洋之歌》。

但时代华纳旗下的华纳兄弟(TWX.N)出品的《乐高大电影》未获提名，令行业人士大跌眼镜。该片是去年票房收入最高的动画片，美国票房收入超过2.57亿美元。

“我感到非常震惊。我看了该片，很喜欢。”《驯龙高手2》联合导演Dean DeBlois说道。

获得提名的五部影片没有一部拥有明显优势，角逐可能在《超能陆战队》与《驯龙高手2》等大制作影片和《盒子怪》等小众艺术影片中展开。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。