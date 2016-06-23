美国民主党议员在众议院示威 要求共和党同意就控枪立法进行投票

2016年6月22日美国众议院议员Katherine Clark拍摄并发送到Twitter上的一张民主党议员静坐抗议的图片。U.S. Rep. Katherine Clark/Handout via Reuters

路透华盛顿6月22日 （记者 Susan Cornwell/Richard Cowan） - 美国民主党议员周三在众议院“静坐示威”，要求众议院不得休会，直至共和党议员同意就控枪立法进行投票。

数十名民主党议员呼喊着“不投票就不休会！”的口号加入示威。示威在午间时分开始，一直持续到晚上。众议院共和党领袖寻求利用程序性规则，安排对不相关立法的投票以应对民主党人的示威。

这些民主党议员宣称将继续示威。

“我们将长久地在这里。”众议院民主党领袖佩洛西（Nancy Pelosi）告诉记者们，称他们将继续示威，直至就控枪相关议案进行投票。

但众议院议长、共和党人瑞安称，他不会屈从于民主党人的要求，并宣称不会提出任何可能剥夺枪支拥有者宪法权利的议案。瑞安称，民主党人的要求是“炒作”。

2008年8月，当时属于少数派的众议院共和党人静坐示威，要求就允许近海钻探议题进行投票。这是美国众议院自那之后首次因示威陷入停顿。

上周参议院民主党人使用阻挠议事的战术，抗议奥兰多枪击案之后共和党在枪支管制上的不作为。（完）