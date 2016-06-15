美国土安全部长呼吁采取控枪措施

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月14日 - 美国国土安全部长约翰逊（Jeh Johnson）在奥兰多枪击案后呼吁采取“重大、负责任的”控枪措施。他周二称，需要采取措施避免枪支落入可能筹划恐怖袭击之人的手中。

约翰逊上午接受多个电视采访时称，此类控制措施对公共安全而言是关键的一步，可在不侵犯负责任人士拥有枪支权益的情况下采取。

“这已经成为了国土安全事务。”约翰逊对CBS News称。“我们需要有所作为，需要把恐怖分子在这个国家获得枪支的机会降至最低。”

约翰逊谈及奥兰多枪击案时称，美国本土可能出现暴力恐怖主义，是公众和美国执法部门必须面对的事情。

约翰逊称，他本认为在2012年康涅狄格州桑迪胡克小学校园枪击案后就可解决获得高容量突击步枪的问题。

“我们已经看到了一把突击步枪和多个弹夹可带来的破坏和死伤了。”约翰逊对CBS称。

他还称，有关部门必须解决禁飞名单上的人能购买枪支的漏洞问题。

“这如今是关系到国土安全和公共安全的事情。”约翰逊补充说，直到现在他一直都没有公开谈论过控枪问题。（完）