消息人士称奥兰多枪击案凶犯的妻子可能很快被指控

路透佛罗里达州奥兰多6月14日 （记者 Letitia Stein/Peter Eisler） - 一名执法部门消息人士周二称，美国奥兰多枪击案凶犯的妻子可能很快被指控涉案。

福克斯新闻网援引一名美国联邦调查局（FBI）消息人士称，检方已召集一个大陪审团，调查枪手奥马尔·马丁（Omar Mateen）的妻子努尔·萨尔曼（Noor Salman）。他们寻求指控她为49宗谋杀罪和53宗企图谋杀罪的从犯、以及未向执法部门报告袭击阴谋和向联邦探员撒谎。

美国全国广播公司（NBC）援引多位不具名消息人士称，萨尔曼告诉联邦探员她曾试图说服马丁不要实施袭击。但NBC称，她亦告诉FBI，她曾开车送马丁前往此次遭袭击的夜总会，因为他想要仔细查看该地点。

联邦调查人员称，马丁可能是自我激进化，并无证据表明他从“伊斯兰国”或其他外部组织接受过指令或帮助。29岁的马丁是美国公民，出生于纽约，父母为阿富汗移民。

“他看来是个变得激进化的年轻人，愤怒、焦虑不安且反复无常。”美国总统奥巴马在白宫国家安全委员会会议后对记者表示。

一位了解调查情况的官员匿名表示，调查人员刚开始调查马丁的手机和其他电子设备的内容。

该消息人士称，调查人员认为马丁在此次枪击案前，在网上浏览激进伊斯兰主义资料长达两年或更长时间。（完）