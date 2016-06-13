美国官员称尚无证据表明“伊斯兰国”与奥兰多枪击案有直接关联

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿6月12日 （记者 Jonathan Landay/Mark Hosenball） - “伊斯兰国”周日宣布对奥兰多枪击案负责，但美国官员称，他们没有看到有直接证据表明“伊斯兰国”与此案有关联。
与“伊斯兰国”有关联的媒体Amaq通讯社发表声明称，“美国佛罗里达奥兰多市一家同性恋夜总会发生的导致逾100人死伤的武装攻击是由一名‘伊斯兰国’战士实施的”。
当局确认枪手为Omar Mateen，在美国出生的佛罗里达州居民，是阿富汗移民的后代。美国联邦调查局（FBI）一名高级官员称，Mateen可能有对“伊斯兰国”的倾向。
但该官员提醒道，证明枪手与激进伊斯兰主义的可疑联系需要经过进一步的调查。
三名熟悉枪击案调查的美国官员称，尚未发现有证据表明枪手与“伊斯兰国”或任何其他武装团体有直接关联。
美国一名反恐官员提及枪手周日拨打的911电话，称“尚无证据表明枪击由‘伊斯兰国’指使或与之有关联。就我们目前所了解的，屠杀期间的宣誓效忠是他（与‘伊斯兰国’）的首个直接联系”。该官员匿名发言。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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