美国官员称尚无证据表明“伊斯兰国”与奥兰多枪击案有直接关联

路透华盛顿6月12日 （记者 Jonathan Landay/Mark Hosenball） - “伊斯兰国”周日宣布对奥兰多枪击案负责，但美国官员称，他们没有看到有直接证据表明“伊斯兰国”与此案有关联。

与“伊斯兰国”有关联的媒体Amaq通讯社发表声明称，“美国佛罗里达奥兰多市一家同性恋夜总会发生的导致逾100人死伤的武装攻击是由一名‘伊斯兰国’战士实施的”。

当局确认枪手为Omar Mateen，在美国出生的佛罗里达州居民，是阿富汗移民的后代。美国联邦调查局（FBI）一名高级官员称，Mateen可能有对“伊斯兰国”的倾向。

但该官员提醒道，证明枪手与激进伊斯兰主义的可疑联系需要经过进一步的调查。

三名熟悉枪击案调查的美国官员称，尚未发现有证据表明枪手与“伊斯兰国”或任何其他武装团体有直接关联。

美国一名反恐官员提及枪手周日拨打的911电话，称“尚无证据表明枪击由‘伊斯兰国’指使或与之有关联。就我们目前所了解的，屠杀期间的宣誓效忠是他（与‘伊斯兰国’）的首个直接联系”。该官员匿名发言。（完）