奥巴马称奥兰多枪击案是对全体美国人的攻击

路透华盛顿6月12日 - 美国总统奥巴马周日称，奥兰多夜总会枪击案是恐怖与仇恨的行为，并称这是对全体美国人的攻击。

周日一名手执突击步枪的男子在美国佛罗里达州奥兰多市一家拥挤的同性恋夜总会枪杀了50人，这是美国历史上最严重的大规模枪击事件。

“作为美国人，我们今天为这场残忍的谋杀、为这场对数十名无辜人士的恐怖的屠杀进行哀悼。”奥巴马在白宫发表声明称。

“尽管调查仍处于早期阶段，但已有足够信息使我们认为这是恐怖与仇恨的行为。”奥巴马说道。

“我们不会向恐惧屈服，不会与彼此敌对。相反，作为美国人我们将团结起来，以保护我们的人民，扞卫我们的国家，并对那些威胁我们的人采取行动。”

奥巴马下令白宫降半旗哀悼遇害者。

枪手被警方击毙，其身份被证实为29岁的佛罗里达州居民Omar Mateen。美国国会一名高层议员称，Mateen可能已向“伊斯兰国”武装宣誓效忠，但美国官员警告称，他们没有直接证据表明Mateen与“伊斯兰国”有关联。

奥巴马称，美国联邦调查局（FBI）将此案作为恐怖主义行为进行调查是合适的，并称他将“竭尽全力”查明枪手是否受到极端主义组织鼓动或与这种组织有关联。（完）