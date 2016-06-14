奥巴马称奥兰多枪击案是本土极端主义案例

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿6月13日 （记者 Timothy Gardner/Alana Wise） - 美国总统奥巴马周一称，没有明确证据表明奥兰多枪击案凶犯是受某个更大范围的恐怖主义网络指使。
“这名枪手看来是受到了网络上散播的极端主义信息煽动。”奥巴马在总统办公室告诉记者。之前美国联邦调查局局长科米（James Comey）等多位高官就此事件作了简报。
“我们目前能说的是，这无疑是我们所有人长期以来一直担心的本土极端主义的一个案例。”奥巴马说道。
枪手Omar Mateen在案发夜总会与警方对峙期间拨打911报警电话时，表示效忠于“伊斯兰国”。
奥巴马称，没有证据表明Mateen从属于某个更大的阴谋。
奥巴马称，政府官员正调查这名枪手访问过的多家网站。
奥巴马称，美国必须考虑现有枪械法构成的风险。基于美国枪械法，民众可轻易拥有枪支。警方称，行凶枪手当时携带了一支突击步枪和一支手枪，都是合法购买的。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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