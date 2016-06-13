美国参议员卢比奥称本土激进分子是美国重大威胁之一

欧洲已公布经济指标--2017/1/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月12日 - 美国参议员、前共和党总统参选人卢比奥（Marco Rubio）周日称，美国在执法和情报收集方面的最大挑战之一，是对抗本土的暴力激进分子。
“我们的执法与情报机构面对的最大反恐挑战之一，是对抗本土暴力激进化的威胁。”卢比奥在奥兰多枪击案后发表声明称。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。