美国参议员卢比奥称本土激进分子是美国重大威胁之一

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月12日 - 美国参议员、前共和党总统参选人卢比奥（Marco Rubio）周日称，美国在执法和情报收集方面的最大挑战之一，是对抗本土的暴力激进分子。

“我们的执法与情报机构面对的最大反恐挑战之一，是对抗本土暴力激进化的威胁。”卢比奥在奥兰多枪击案后发表声明称。（完）