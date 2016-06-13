特朗普对奥兰多枪击案作出回应 呼吁奥巴马辞职

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿6月12日（记者 James Oliphant/Ginger Gibson） - 美国共和党总统参选人特朗普对奥兰多枪击案作出强力回应，迅速宣称这是伊斯兰武装分子所为，同时呼吁美国总统奥巴马辞职，民主党总统参选人希拉里退出总统竞选。
特朗普试图借助这起枪击案为自己的总统竞选争取优势。
周日凌晨，关于这起枪击案的事实还知之不多时，特朗普就在Twitter上发帖称，事实证明他对于“激进伊斯兰恐怖主义”的警告是正确的。
枪击案发生仅几小时后，特朗普就发帖称：“感谢大家恭喜（我）对激进伊斯兰恐怖主义看法正确。我不想要恭喜，我想要的是强硬和警惕。”
特朗普将对付“伊斯兰国”等组织的威胁作为其竞选活动的一个重要部分。
去年12月的圣贝纳迪诺枪击案发生后，特朗普提议暂时禁止穆斯林进入美国。特朗普周日重申了该提议。周日凌晨，佛罗里达州奥兰多市一家夜总会发生枪击案，造成至少50人丧生。
“奥兰多发生的事情仅仅是个开始。我们的领导层既软弱又无能。我呼吁并请求实施该禁令。必须强硬。”特朗普在Twitter上写道。
特朗普周日晚在声明中称，奥兰多枪击案是“激进伊斯兰恐怖分子”所为。负责调查此枪击案的美国官员尚未有如此说法。
“伊斯兰国”已宣称为这起枪击案负责。但美国官员称，他们尚未发现该组织与这起枪击案直接关联的证据。
特朗普炮轰奥巴马一直拒绝将“伊斯兰国”及其他极端组织视为伊斯兰教部分代表的立场。
“在总统奥巴马今日的言论中，他甚至可耻地拒绝说出‘激进伊斯兰’这样的字眼。单是这一理由，他就应当辞职。”特朗普还补充说：“这起袭击事件后，如果希拉里还不使用“激进伊斯兰”这样的措辞，那么她就应该退出总统竞选。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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