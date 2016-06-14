美当局称奥兰多枪击案凶犯很可能通过互联网变得激进化

(本文由路透中文网编译提供)

路透佛罗里达州奥兰多6月13日 - 美国当局周一称，没有证据表明奥兰多枪击案凶犯与“伊斯兰国”有直接关联，并称凶犯是受激进伊斯兰团体鼓动的本土极端主义者。

美国联邦调查局（FBI）和其他机构仍在事发的Pulse夜总会内部及其周边街道检查证据。

“我们迄今未看到迹象表明这是由美国境外势力指使的阴谋，也未看到迹象表明他（凶犯）是任何网络的成员，”FBI局长科米（James Comey）在华盛顿说道。“我们高度确信这名杀手最少是在某种程度上通过互联网变得激进化的。”

“伊斯兰国”周一再次声称对此案负责，但没有提供其与枪手合作的证据。

奥兰多枪击案在美国总统竞选活动中引起反响，参选人特朗普与希拉里就如何应对伊斯兰暴力极端主义者产生争执。

特朗普提议美国暂停来自被证明有恐怖主义历史的国家的移民，而希拉里警告勿要妖魔化穆斯林，并呼吁采取更严厉的控枪措施。（完）