现代礼仪：如何应对流感带来的尴尬

（Mary M. Mitchell撰写并出版了多部有关礼仪的书籍，它们以11种语言发行，近期出版的包括《The Complete Idiot's Guide to Modern Manners Fast Track》和《Woofs to the Wise》。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。）

路透1月19日 - 如果你认为礼仪仅仅就是该用哪把叉子的话，那你要再想想了。礼仪只是一种友善，多源于常识。这是礼仪有助于解决问题和任何时候都能对世界上发生的事情做出反应的原因。

如果你不是躲在哪个洞穴里，你应该知道流感带来的尴尬。以下是尽可能保持身体健康和安全的贴士：

1. 控制你的热情。无论是流感还是普通的感冒，传染途径都是接触。所以你要控制自己不去拥抱和亲吻家人与朋友，无论你见到他们有多么开心。

2. 用拍肩或热情的挥手代替握手。然后把手放到口袋里。只要你的肢体语言是友好的，他人不会觉得被冒犯。

3. 多带、多用洗手液。在饭店或会议场合，向他人提供洗手液。

4. 如果有人亲你的脸颊或是其他地方，在不冒犯对方的情况下尽快洗掉。赶快去洗手间。

5. 如果你感觉到有流感症状，不要去参加派对，甚至不要去上班。

6. 如果你担忧一群人在一起可能引发健康风险，取消派对和会议。只要你在担忧过去后马上重新安排，你的客人们会原谅你的。

7. 如果你乘飞机出行，看看航空公司是否允许因生病而取消行程。

8. 如果你有类似感冒或流感症状的过敏反应，一定要告诉他人你的喷嚏并不传染。

9. 考虑纸杯生日蛋糕而不是普通的生日蛋糕。每个人都有机会吹一个蜡烛，谁都不会传播病菌。

10. 牢记让自己健康比什么都重要，这也是很好的举止，从而既能树立榜样，也不会影响他人。

11. 不要问流感患者今年是否打了流感针。这只会增加其痛苦。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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