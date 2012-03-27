研究：流感症状为何因人而异？

路透伦敦3月25日电（记者 Kate Kelland）---《自然》期刊周日刊登的研究报告，可能有助於解释为什麽有些流感患者病情严重甚至死亡，而有些患者仅出现疼痛、咳嗽和喷嚏等轻微症状。

研究报告显示，英国和美国研究人员首次发现了一种能够影响人类患流感後身体反应的基因，该基因影响人类对流感的抵抗力。

此项研究结果解释了为什麽2009/2010年甲流期间，大部分感染者仅表现出轻微症状，而有的人则病情严重甚至死亡，并且其中许多是年轻的健康成年人。

研究人员称，此项研究发现有助於医生判断哪些人更容易被流感击垮，这样当流感爆发时，就可以优先给这些人群接种疫苗或采取其他预防措施。

此项研究还有助研发针对禽流感等更危险病毒的疫苗或药物。

英国桑格研究院的Paul Kellam是此项研究的负责人之一，他在电话中介绍了研究结果，称发现的基因名为ITFITM3，似乎是对抗流感的“第一道重要防线”。

当体内ITFITM3水平较高时，病毒在肺部扩散将受到抑制。而若ITFITM3水平低，则病毒就容易复制并扩散，引发严重症状。

而携带IFTIM3某一特定变异体的人若感染流感，会比携带其他变异体的人更容易病重住院。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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