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市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 21:57 BJT

美国热股：杜邦称与FMC Corp达成部分资产互换协议，盘初股价下跌

路透3月31日 - 杜邦周五表示，与FMC Corp达成部分资产互换协议，以换得欧盟执委会批准其与陶氏化学的合并案，同时其还再度推迟了合并完成日期。

杜邦周五早盘股价下跌1.24%，报80.63美元。陶氏化学下滑0.76%，报63.69美元。(完) (编译 王洋; 审校 刘静)
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