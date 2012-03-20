FMG签约为中国铁矿石交易平台发起会员--北矿所

中国重要财经新闻一周回顾
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
* 澳洲FMG签约成为中国铁矿石现货交易平台的发起会员
* 为首个加入该平台的外国矿商
* 国际三大矿石商加入仍未有明确进展
路透北京3月20日电---北京国际矿业权交易所(CBMX)周二称,澳大利亚FMG公司(FMG.AX)已与其签约,正式成为中国铁矿石现货交易平台发起会员.这意味着FMG成为首个加入该平台的外国矿商.
FMG公司(Fortescue Metals Group Ltd)是澳洲第三大铁矿石商,其95%的产量销往中国.而中国是目前全球最大的铁矿石进口国,占全球贸易市场份额逾60%,也是全球最大的铁矿石现货市场.
今年1月中旬,北京国际矿业权交易所(CBMX)和中钢协(CISA)以及五矿商会共同发起成立了中国铁矿石现货交易平台,以期产生具公信力的铁矿石参考价格,减少市场炒作引发矿价大幅波动.
该平台之前的发起会员均为中国国内的铁矿石买家和贸易商,包括宝钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢企及中钢贸易和中信金属等.
中国钢铁工业协会副会长王晓齐上个月曾表示,国际三大矿石商对於加入中国铁矿石现货交易平台很积极.包括巴西淡水河谷(VALE5.SA),力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX),不过此三家至今尚未有明确进展.
随着国际铁矿石交易向现货倾斜,定价机制亦越来越灵活,现货交易平台成为钢厂、矿商、贸易商的最新战场.而目前最具影响力的就是北京国际矿业权交易所与新加坡GlobalORE的现货交易平台,然而最关键的三大矿业巨头迄今态度暧昧,成为最大的悬念.(完)
更多详情,请点选北矿所网站(here)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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