意大利Osteria Francescana获得世界最佳餐厅殊荣

专访：泰格豪雅加大对中国市场的开发力度--CEO
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透纽约6月13日（记者 Richard Leong） - 周一公布的名单显示，意大利餐厅Osteria Francescana位列世界50家最佳餐厅排行榜之首，因其对传统意大利菜肴的推陈出新。
这家餐厅位于意大利摩德纳，去年排名第二；而去年排名第一的西班牙赫罗纳餐厅El Celler de Can Roca排名降至第二位。
“厨师踌躇满志的创造完美地实现了传统与现代元素的融合，”名单编制者描述Osteria Francescana的厨师兼老板Massimo Bottura称。
该名单由William Reed Media编制，基于972名厨师、餐厅老板、美食作家和烹调专家的个人经验，而非提前设定的标准。
2002年推出的世界50家最佳餐厅名单获得了全球厨师的关注，与米其林指南形成竞争。
Osteria Francescana和El Celler de Can Roca都是米其林三星餐厅，是最高级别。
“我们创造了历史，”53岁的Bottura在纽约市举行的颁奖仪式后对路透说道。
这也是这项颁奖活动首次在英国境外举行，2017年的颁奖仪式将在澳大利亚的墨尔本进行。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。
路透惠灵顿6月1日 （记者 Charlotte Greenfield） - 新西兰度假胜地皇后镇的地产价格正在飙升，因当地旅游业令其受到中国投资者的关注。