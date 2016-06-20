意大利Osteria Francescana获得世界最佳餐厅殊荣

路透纽约6月13日（记者 Richard Leong） - 周一公布的名单显示，意大利餐厅Osteria Francescana位列世界50家最佳餐厅排行榜之首，因其对传统意大利菜肴的推陈出新。

这家餐厅位于意大利摩德纳，去年排名第二；而去年排名第一的西班牙赫罗纳餐厅El Celler de Can Roca排名降至第二位。

“厨师踌躇满志的创造完美地实现了传统与现代元素的融合，”名单编制者描述Osteria Francescana的厨师兼老板Massimo Bottura称。

该名单由William Reed Media编制，基于972名厨师、餐厅老板、美食作家和烹调专家的个人经验，而非提前设定的标准。

2002年推出的世界50家最佳餐厅名单获得了全球厨师的关注，与米其林指南形成竞争。

Osteria Francescana和El Celler de Can Roca都是米其林三星餐厅，是最高级别。

“我们创造了历史，”53岁的Bottura在纽约市举行的颁奖仪式后对路透说道。

这也是这项颁奖活动首次在英国境外举行，2017年的颁奖仪式将在澳大利亚的墨尔本进行。（完）